Браташ после 4:3 с «Сибирью»: «Столько негатива на «Ладу» со всех сторон, команду принижают. Обидно. Выступаем достойно, с крупным счетом не проигрываем, боремся»
Тольяттинский клуб одержал победу (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Мы смогли взять два очка. Нас это очень радует. Как всегда очень старались, работали как могли – это принесло результат. Обидно, что идет какая-то волна или кампания, нашу команду принижают. Мы очень достойно выступаем.
В каждой игре имеем шансы и боремся за очки со своими скромными возможностями. Практически все поражения в одну шайбу. Столько негатива на нашу команду. Меня это, естественно, расстраивает. Рад, что сегодня наши усилия увенчались успехом.
– Можно поподробнее про негатив? Он исходит от СМИ или болельщиков?
– Везде, от всех, со всех сторон.
– Тяжело шайбы давались нашей команде…
– А пропускали мы легко. Забиваем тяжело, пропускаем легко.
– С чем это связано? Недонастрой, ошибки, невезение?
– Индивидуальные ошибки игроков, это не системные ошибки. Если мы каждый гол будем разбирать, то это индивидуальные ошибки. Кому-то опыта не хватает, кому-то мастерства. Где-то и невезение, но на это не будем списывать.
Все построено на ошибках. Тяжело даются нам голы, но ребята честно трудятся и выполняют задание. Мне не в чем их упрекнуть. Благодарен им за это. Мы никому не проигрываем с крупным счетом и боремся за очки.
– Сегодня ноль штрафных минут у «Лады». Делали особый акцент на чистой игре?
– Мы всегда делаем на этом акцент, тем более в прошлой игре было много неправильных удалений. Это такие, когда нападающие удаляются в зоне соперника и есть удаления за нарушение численного состава.
Мы с этим боремся и считаем, что таких удалений не должно быть, – заявил Браташ.
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