Мерфи набрал очки в 10 матчах подряд и повторил рекорд КХЛ для защитников. У игрока «Сибири» 3+14 на отрезке
Тревор Мерфи повторил рекордную результативную серию для защитников в КХЛ.
«Сибирь» проиграла «Ладе» (3:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Защитник новосибирцев Тревор Мерфи отметился результативной передачей в этой игре.
29-летний канадский защитник набирает очки в 10-м матче подряд – это повторение рекорда результативной серии для защитников лиги. У Мерфи 17 (3+14) очков на этом отрезке. Он лидирует в гонке бомбардиров в КХЛ.
Кроме Мерфи, очки в 10 играх кряду в КХЛ также набирали следующие защитники: Даррен Дитц («Барыс») – 11 (4+7) очков в 10 матчах в сезоне-2018/19, Кирилл Кольцов («Салават Юлаев») – 15 (2+13) баллов в 10 играх в сезоне-2014/15, Крис Ли («Металлург») – 13 (5+8) очков в 10 матчах в сезоне-2013/14.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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