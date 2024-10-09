Мерфи набрал очки в 10 матчах подряд и повторил рекорд КХЛ для защитников. У игрока «Сибири» 3+14 на отрезке

Тревор Мерфи повторил рекордную результативную серию для защитников в КХЛ.

«Сибирь » проиграла «Ладе» (3:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Защитник новосибирцев Тревор Мерфи отметился результативной передачей в этой игре.

29-летний канадский защитник набирает очки в 10-м матче подряд – это повторение рекорда результативной серии для защитников лиги. У Мерфи 17 (3+14) очков на этом отрезке. Он лидирует в гонке бомбардиров в КХЛ.

Кроме Мерфи, очки в 10 играх кряду в КХЛ также набирали следующие защитники: Даррен Дитц («Барыс ») – 11 (4+7) очков в 10 матчах в сезоне-2018/19, Кирилл Кольцов («Салават Юлаев ») – 15 (2+13) баллов в 10 играх в сезоне-2014/15, Крис Ли («Металлург») – 13 (5+8) очков в 10 матчах в сезоне-2013/14.