Кудашов о победе над «Витязем»: «Ключевой момент – игра Моторыгина. Он подтащил в нужный момент, особенно в начале матча, когда был сумбур»
Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Витязем».
«Динамо» выиграло со счетом 3:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Я бы отметил игру Максима Моторыгина в воротах. В нужный момент он подтащил, особенно в начале матча, когда был сумбур.
Его игра стала ключевой в матче. Такие сэйвы придают уверенности команде, а не обескураживают нападающих соперника.
– Максим Комтуа забил, удалялся, заработал удаление. Что делать с большим количество удалений с его стороны?
– Это уже контроль за собой. Не буду пока никого оценивать.
Если смотреть вдолгую, то защитники сыграли самоотверженно, нападающие разыгрались после первой половины игры.
Ключевой момент – это игра Моторыгина. Когда нужно было сыграть ответственно, так и получилось, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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