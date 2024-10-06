Кудашов о победе над «Витязем»: «Ключевой момент – игра Моторыгина. Он подтащил в нужный момент, особенно в начале матча, когда был сумбур»

Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Витязем».

«Динамо» выиграло со счетом 3:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Я бы отметил игру Максима Моторыгина в воротах. В нужный момент он подтащил, особенно в начале матча, когда был сумбур.

Его игра стала ключевой в матче. Такие сэйвы придают уверенности команде, а не обескураживают нападающих соперника.

– Максим Комтуа забил, удалялся, заработал удаление. Что делать с большим количество удалений с его стороны?

– Это уже контроль за собой. Не буду пока никого оценивать.

Если смотреть вдолгую, то защитники сыграли самоотверженно, нападающие разыгрались после первой половины игры.

Ключевой момент – это игра Моторыгина. Когда нужно было сыграть ответственно, так и получилось, – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .