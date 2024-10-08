Черкас о «Локомотиве» и СКА: «Такие матчи украшают КХЛ – быстрый, атакующий хоккей. СКА выглядел хорошо и заслуженно победил в овертайме»

Сергей Черкас оценил матч Локомотива и СКА.

Команда Романа Ротенберга выиграла 4:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Такие матчи украшают КХЛ, потому что просто приятно смотреть на быстрый, атакующий хоккей, много единоборств, много борьбы, много опасных моментов. Все есть. 7 голов – это не мало.

Хорошая игра Плешкова. Нужно отдать должное всей команде.

«Локомотив», может быть, где-то имел преимущество, но хозяева всегда так играют. В целом, армейцы выглядели хорошо и заслуженно победили в овертайме.

– Вы сказали про Плешкова. Именно Артемий вам больше всего запомнился?

– Плешков играл надежно, он в ряде моментов при счете 2:2, 3:2, когда вел СКА, тащил. Он оставил команду в игре. Этими моментами он запомнился.

В целом мне понравилась игра нашего легионера Деанджело. В общем-то Плотников здорово играл.

Вся команда играла очень прилично, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.