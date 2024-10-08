Черкас о «Локомотиве» и СКА: «Такие матчи украшают КХЛ – быстрый, атакующий хоккей. СКА выглядел хорошо и заслуженно победил в овертайме»
Команда Романа Ротенберга выиграла 4:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Такие матчи украшают КХЛ, потому что просто приятно смотреть на быстрый, атакующий хоккей, много единоборств, много борьбы, много опасных моментов. Все есть. 7 голов – это не мало.
Хорошая игра Плешкова. Нужно отдать должное всей команде.
«Локомотив», может быть, где-то имел преимущество, но хозяева всегда так играют. В целом, армейцы выглядели хорошо и заслуженно победили в овертайме.
– Вы сказали про Плешкова. Именно Артемий вам больше всего запомнился?
– Плешков играл надежно, он в ряде моментов при счете 2:2, 3:2, когда вел СКА, тащил. Он оставил команду в игре. Этими моментами он запомнился.
В целом мне понравилась игра нашего легионера Деанджело. В общем-то Плотников здорово играл.
Вся команда играла очень прилично, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий