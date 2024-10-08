Кожевников о ЦСКА: «Подняли кипиш на ровном месте. У нас шухерная пресса. Стоит одному дебилу что-то сказать, и все начинают: «Тренер такой-то!» Надо отстать от Воробьева»
Команда под руководством Ильи Воробьева ранее проиграла «Металлургу» со счетом 0:7 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В следующей игре ЦСКА уступил «Трактору» (0:4).
Сегодня клуб сыграет с «Салаватом Юлаевым».
«Если ЦСКА и сегодня проиграет, не думаю, что Воробьева уберут. Армейцы не любят резких перемен. Все бывает!
В Национальной хоккейной лиге бывают серии поражений и пострашнее, и ничего, тренер работает, никто его не трогает. У ЦСКА были неплохие матчи. Два последних только провальные.
У нас поднимают шухер по каждому вопросу. Комар сел – уже шухер! Подняли кипиш на ровном месте. У нас шухерная пресса. Стоит одному дебилу что-то сказать, и все начинают: «Тренер такой-то!» Хватит бред этот нести, какая-то палата номер шесть.
Надо отстать от Воробьева, и пусть спокойно работает. Клуб сам решит, там все знают, что происходит: как тренер себя ведет, как игроки относятся», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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