Кожевников о ЦСКА: «Подняли кипиш на ровном месте. У нас шухерная пресса. Стоит одному дебилу что-то сказать, и все начинают: «Тренер такой-то!» Надо отстать от Воробьева»

Александр Кожевников поделился мыслями о ситуации вокруг ЦСКА.

Команда под руководством Ильи Воробьева ранее проиграла «Металлургу» со счетом 0:7 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В следующей игре ЦСКА уступил «Трактору» (0:4).

Сегодня клуб сыграет с «Салаватом Юлаевым».

«Если ЦСКА и сегодня проиграет, не думаю, что Воробьева уберут. Армейцы не любят резких перемен. Все бывает!

В Национальной хоккейной лиге бывают серии поражений и пострашнее, и ничего, тренер работает, никто его не трогает. У ЦСКА были неплохие матчи. Два последних только провальные.

У нас поднимают шухер по каждому вопросу. Комар сел – уже шухер! Подняли кипиш на ровном месте. У нас шухерная пресса. Стоит одному дебилу что-то сказать, и все начинают: «Тренер такой-то!» Хватит бред этот нести, какая-то палата номер шесть.

Надо отстать от Воробьева, и пусть спокойно работает. Клуб сам решит, там все знают, что происходит: как тренер себя ведет, как игроки относятся», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.