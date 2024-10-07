Кузнецов на вопрос о том, почему его называли Гарри Поттером: «Клюшкой как палкой делал, поэтому прилипла погремушка»
Евгений Кузнецов рассказал о том, почему его называли Гарри Поттером.
Этим прозвищем форварда иногда называли в период его выступлений за «Вашингтон».
– Вас иногда называли Гарри Поттером. Почему?
– Пару ребят [называли]. Потому что клюшкой как палкой [волшебной] делал, так. Поэтому «Гарри Поттер» прилипла погремушка, – сказал нападающий СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Дарьи Морозовой
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