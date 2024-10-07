Кузнецов на вопрос о том, почему его называли Гарри Поттером: «Клюшкой как палкой делал, поэтому прилипла погремушка»

Евгений Кузнецов рассказал о том, почему его называли Гарри Поттером.

Этим прозвищем форварда иногда называли в период его выступлений за «Вашингтон».

– Вас иногда называли Гарри Поттером. Почему?

– Пару ребят [называли]. Потому что клюшкой как палкой [волшебной] делал, так. Поэтому «Гарри Поттер» прилипла погремушка, – сказал нападающий СКА .