Дэйли о защите шеи: «Хоккеисты не готовы сразу позволить нам сделать ее обязательной, если это может влиять на игровую эффективность. Информируем игроков о преимуществах»

Билл Дэйли высказался о внедрении обязательной защиты шеи в НХЛ.

Напомним, АХЛ сделала обязательным ношение защиты шеи для всех игроков и судей.

Новое правило начнет действовать со старта сезона-2024/25 и будет касаться всех хоккеистов, вне зависимости от их возраста или опыта.

«Думаю, мы движемся в этом направлении. Это высший уровень игры. Они не хотят, чтобы им говорили, что делать и чего не делать, особенно если это может как-то повлиять на их игровую эффективность. Игроки не готовы сразу позволить нам сделать это обязательным.

Ассоциация игроков НХЛ работает с нами конструктивно, по крайней мере, чтобы информировать игроков о преимуществах лучшей защиты, чем та, что у них была раньше.

Но мы прекрасно понимаем позицию профсоюза. И сложности, с которыми они сталкиваются при работе со своими игроками. Это в процессе», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Правило об обязательном ношении защиты шеи на всех турнирах ИИХФ вступило в силу