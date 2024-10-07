Дэйли о защите шеи: «Хоккеисты не готовы сразу позволить нам сделать ее обязательной, если это может влиять на игровую эффективность. Информируем игроков о преимуществах»
Напомним, АХЛ сделала обязательным ношение защиты шеи для всех игроков и судей.
Новое правило начнет действовать со старта сезона-2024/25 и будет касаться всех хоккеистов, вне зависимости от их возраста или опыта.
«Думаю, мы движемся в этом направлении. Это высший уровень игры. Они не хотят, чтобы им говорили, что делать и чего не делать, особенно если это может как-то повлиять на их игровую эффективность. Игроки не готовы сразу позволить нам сделать это обязательным.
Ассоциация игроков НХЛ работает с нами конструктивно, по крайней мере, чтобы информировать игроков о преимуществах лучшей защиты, чем та, что у них была раньше.
Но мы прекрасно понимаем позицию профсоюза. И сложности, с которыми они сталкиваются при работе со своими игроками. Это в процессе», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
Правило об обязательном ношении защиты шеи на всех турнирах ИИХФ вступило в силу
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