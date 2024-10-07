Выставочный матч «Тампы» и «Нэшвилла» окончательно отменен – из-за нового урагана. Сезон НХЛ в Северной Америке начнется 8 октября

Выставочный матч «Тампы» и «Нэшвилла» окончательно отменен – из-за нового урагана.

Изначально игра должна была состояться в Тампе 27 сентября, но была перенесена на 7 октября из-за урагана «Хелен».

В итоге матч отменен окончательно – вновь из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных уже другим ураганом («Милтон»).

Таким образом, программа предсезонных матчей НХЛ завершена. Регулярный чемпионат лиги в Северной Америке стартует 8 октября .

Ранее два матча между «Нью-Джерси» и «Баффало» состоялись в столице Чехии Праге.