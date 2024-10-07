Выставочный матч «Тампы» и «Нэшвилла» окончательно отменен – из-за нового урагана. Сезон НХЛ в Северной Америке начнется 8 октября
Выставочный матч «Тампы» и «Нэшвилла» окончательно отменен – из-за нового урагана.
Изначально игра должна была состояться в Тампе 27 сентября, но была перенесена на 7 октября из-за урагана «Хелен».
В итоге матч отменен окончательно – вновь из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных уже другим ураганом («Милтон»).
Таким образом, программа предсезонных матчей НХЛ завершена. Регулярный чемпионат лиги в Северной Америке стартует 8 октября.
Ранее два матча между «Нью-Джерси» и «Баффало» состоялись в столице Чехии Праге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Нэшвилла»
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