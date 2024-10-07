Треливинг о переговорах с Марнером: «он звезда лиги, «Торонто» нужно, чтобы он был самим собой. Займемся этим тихо и непублично. Когда будет что сообщить, мы сообщим»

Брэд Треливинг высказался о переговорах «Торонто» с Митчем Марнером.

– «Торонто» – это очень горячий рынок, и иногда меня удивляют некоторые слухи о возможных обменах определенных игроков. Митч Марнер, безусловно, был на виду в последние пару лет как игрок «Торонто». Не было бы смысла обменивать его в течение сезона, но что он должен показать, что должна показать команда, что должен показать основной костяк? Почему переговоры по крупным контрактам для таких значимых игроков так сложны?

– Ну, у каждого контракта своя история, верно? Независимо от суммы. Нам потребовалось время, чтобы подписать Ника Робертсона этим летом.

Слушайте, Митч Марнер – звезда этой лиги. Отвечая на ваш вопрос – что ему нужно сделать? Ему нужно быть самим собой.

Я здесь год. Я думаю, что на каждом рынке есть игроки, которых критикуют больше, чем других. Митч – один из таких игроков. Он отличный игрок, звезда лиги. Наши неудачи, или то, что мы не смогли достичь результата в прошлом году – я не могу говорить за предыдущие годы, потому что меня не было здесь, но могу говорить за прошлый год – это не только вина Митча.

Митч завершал сезон с растяжением связок голеностопа – он не использует это как оправдание – но нам нужно, чтобы Митч просто был самим собой. Ему не нужно делать что-то большее – он великолепный игрок. В лиге очень мало игроков, которые могут так атаковать, убивать штрафное время и быть в числе претендентов на «Селки Трофи». Я его большой поклонник, и мы будем заниматься деловой стороной тихо и вне рамок публичности, и когда будет что-то сообщить, мы сообщим.

Но я знаю, что на данный момент Митч сосредоточен, как и мы, на том, чтобы хорошо начать сезон, удачно стартовать и быть тем игроком, которым, я знаю, он может быть. Мы сильно на него рассчитываем. Он звезда лиги. У него было отличное лето, он восстановился, и я с нетерпением жду, когда увижу его и всю команду в среду, – ответил генменеджер «Торонто» Брэд Треливинг инсайдеру TSN Даррену Дрегеру.