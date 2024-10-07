  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Треливинг о переговорах с Марнером: «он звезда лиги, «Торонто» нужно, чтобы он был самим собой. Займемся этим тихо и непублично. Когда будет что сообщить, мы сообщим»
0

Треливинг о переговорах с Марнером: «он звезда лиги, «Торонто» нужно, чтобы он был самим собой. Займемся этим тихо и непублично. Когда будет что сообщить, мы сообщим»

Брэд Треливинг высказался о переговорах «Торонто» с Митчем Марнером.

– «Торонто» – это очень горячий рынок, и иногда меня удивляют некоторые слухи о возможных обменах определенных игроков. Митч Марнер, безусловно, был на виду в последние пару лет как игрок «Торонто». Не было бы смысла обменивать его в течение сезона, но что он должен показать, что должна показать команда, что должен показать основной костяк? Почему переговоры по крупным контрактам для таких значимых игроков так сложны?

– Ну, у каждого контракта своя история, верно? Независимо от суммы. Нам потребовалось время, чтобы подписать Ника Робертсона этим летом.

Слушайте, Митч Марнер – звезда этой лиги. Отвечая на ваш вопрос – что ему нужно сделать? Ему нужно быть самим собой.

Я здесь год. Я думаю, что на каждом рынке есть игроки, которых критикуют больше, чем других. Митч – один из таких игроков. Он отличный игрок, звезда лиги. Наши неудачи, или то, что мы не смогли достичь результата в прошлом году – я не могу говорить за предыдущие годы, потому что меня не было здесь, но могу говорить за прошлый год – это не только вина Митча.

Митч завершал сезон с растяжением связок голеностопа – он не использует это как оправдание – но нам нужно, чтобы Митч просто был самим собой. Ему не нужно делать что-то большее – он великолепный игрок. В лиге очень мало игроков, которые могут так атаковать, убивать штрафное время и быть в числе претендентов на «Селки Трофи». Я его большой поклонник, и мы будем заниматься деловой стороной тихо и вне рамок публичности, и когда будет что-то сообщить, мы сообщим.

Но я знаю, что на данный момент Митч сосредоточен, как и мы, на том, чтобы хорошо начать сезон, удачно стартовать и быть тем игроком, которым, я знаю, он может быть. Мы сильно на него рассчитываем. Он звезда лиги. У него было отличное лето, он восстановился, и я с нетерпением жду, когда увижу его и всю команду в среду, – ответил генменеджер «Торонто» Брэд Треливинг инсайдеру TSN Даррену Дрегеру.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TSN
logoТоронто
logoНХЛ
logoДаррен Дрегер
logoБрэд Треливинг
logoМитч Марнер
logoНик Робертсон
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Торторелла сравнил Мичкова с Панариным: «Артемию бывает трудно возвращаться назад, но он быстро включается в атаку, когда команда с шайбой. В Матвее есть что-то похожее»
4сегодня, 20:31
Ягр о том, может ли вернуться в НХЛ: «У меня была очередь – хочу сказать лиге спасибо. Они сделали меня тем, кем я являюсь»
3сегодня, 19:35
«Айлендерс» поместили Энгвалла на драфт отказов. Контракт форварда с кэпхитом 3 млн долларов действует до 2030 года
11сегодня, 19:10
Есмантович о возможном обмене Просветова: «Информация не соответствует действительности. Иван – основной вратарь ЦСКА»
7сегодня, 18:40
«Ванкувер» выменял Бреннстрема у «Колорадо» за Пулмэна и выбор в 4-м раунде драфта. «Эвеланш» взяли защитника с рынка
11сегодня, 18:26
Шевченко о Серебрякове: «В СКА с негодованием узнали о «сделке» с ЦСКА. Грешат на работу агента Никиты, который искусственно создает сложную ситуацию»
9сегодня, 18:10
Дмитрий Губерниев: «Возможно, рекорд Овечкина станет главным достижением российского спорта в этом веке»
13сегодня, 17:55
Михайлов о КХЛ: «5 лет назад предложил разыгрывать звание чемпиона России в чемпионате, а в плей-офф – Кубок Гагарина. На один год это приняли, а потом идею похерили»
8сегодня, 17:15
Вратарь СКА Серебряков переходит в ЦСКА («СЭ»)
66сегодня, 17:01
ЦСКА может обменять Просветова в «Динамо» («Матч ТВ»)
28сегодня, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
Тюкавин о погоне Овечкина за Гретцки: «Надеемся, все получится. Мы все за него болеем и переживаем»
41 минуту назад
«Калгари» поместил Пеллетье на драфт отказов, «Торонто» – Мюррея, «Ванкувер» – Бреннстрема, «Оттава» – Годетта
1сегодня, 19:59
Сергей Светлаков: «Овечкин – один из крутейших профессионалов нашего времени. За его гонкой смотрит не просто Россия и клуб, а весь мир»
1сегодня, 19:49
Тренер «Авангарда» Завьялов: «Существуют нюансы, которые нужно подправить в обороне и игре в меньшинстве. Мы много пропускаем»
сегодня, 19:20
«Каролина» не предложила Сэму Ганье полноценный контракт после просмотра
2сегодня, 18:55
Мартемьянов о поражении: «У «Нефтехимика» было больше времени для подготовки. «Амуру» не хватало эмоций, сложно выигрывать с таким количеством удалений»
1сегодня, 17:41
Директор «Динамо» о Комтуа: «Ему немного не хватает «физики». С чем это связано – непонятно. Вроде бы он все сборы прошел, может, для него это тяжело»
4сегодня, 17:29
Агент Гусева про 400 передач форварда в КХЛ: «Через какие команды он проходил… Все было не так просто, пока не оказался в СКА – и оттуда уже был трамплин»
1сегодня, 16:10
Тертышный о «Тракторе как претенденте на Кубок Гагарина: «Чувствуется, мы прибавили. Второй год играем новым составом, он уже притерся. Произошли точечные усиления»
2сегодня, 15:45
Кудашов о победе над «Витязем»: «Ключевой момент – игра Моторыгина. Он подтащил в нужный момент, особенно в начале матча, когда был сумбур»
1сегодня, 14:46