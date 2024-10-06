Тренер «Авангарда» Завьялов: «Существуют нюансы, которые нужно подправить в обороне и игре в меньшинстве. Мы много пропускаем»

Александр Завьялов высказался относительно игры «Авангарда» в меньшинстве.

– У «Авангарда» не лучшим образом пока работает меньшинство – 78,4%. Есть идеи, как это исправить?

– Существуют нюансы, которые нужно подправить в зоне обороны и при игре в меньшинстве.

Процент у нас низкий – мы много пропускаем. Но есть работа, которую мы должны правильно сделать.

– Кроме того, ни у кого из игроков обороны нет положительного показателя полезности. Как оцените форму ребят?

– Не бывает такого, чтобы у защитников был положительный «плюс-минус» при неудачной игре команды.

Это касается не только игроков обороны, но и всей команды, – сказал тренер «Авангарда» Александр Завьялов .