Тренер «Авангарда» Завьялов: «Существуют нюансы, которые нужно подправить в обороне и игре в меньшинстве. Мы много пропускаем»
Александр Завьялов высказался относительно игры «Авангарда» в меньшинстве.
– У «Авангарда» не лучшим образом пока работает меньшинство – 78,4%. Есть идеи, как это исправить?
– Существуют нюансы, которые нужно подправить в зоне обороны и при игре в меньшинстве.
Процент у нас низкий – мы много пропускаем. Но есть работа, которую мы должны правильно сделать.
– Кроме того, ни у кого из игроков обороны нет положительного показателя полезности. Как оцените форму ребят?
– Не бывает такого, чтобы у защитников был положительный «плюс-минус» при неудачной игре команды.
Это касается не только игроков обороны, но и всей команды, – сказал тренер «Авангарда» Александр Завьялов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Allhockey.ru
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости