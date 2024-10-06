Дмитрий Губерниев: «Возможно, рекорд Овечкина станет главным достижением российского спорта в этом веке»

Дмитрий Губерниев высказался о погоне Александра Овечкина за Уэйном Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.

– Если Овечкин побьет рекорд Гретцки, это будет главное достижение российского спорта в 21 веке?

– Одним из – точно. Сравнимо ли это будет с тремя золотыми медалями Большунова на Олимпиаде? Отчасти, да.

Но если взять с разницей многих лет, то Большунову надо выиграть 12 золотых. Но он уже близок, у него уже три есть.

Но, возможно, рекорд Овечкина станет главным достижением в этом веке, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.