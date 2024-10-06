«Динамо» впервые сыграло на ноль в сезоне. Моторыгин отразил 22 броска в матче с «Витязем»

«Динамо» не пропустило в первый раз в нынешнем сезоне КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова обыграла «Витязь » (3:0) в матче Фонбет чемпионта КХЛ . Голкипер «Динамо » Максим Моторыгин сыграл на ноль, отразив все 22 броска. Бело-голубые впервые в этом сезоне не пропустили ни одной шайбы за матч.