«Динамо» впервые сыграло на ноль в сезоне. Моторыгин отразил 22 броска в матче с «Витязем»
«Динамо» не пропустило в первый раз в нынешнем сезоне КХЛ.
Команда тренера Алексея Кудашова обыграла «Витязь» (3:0) в матче Фонбет чемпионта КХЛ.
Голкипер «Динамо» Максим Моторыгин сыграл на ноль, отразив все 22 броска.
Бело-голубые впервые в этом сезоне не пропустили ни одной шайбы за матч.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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