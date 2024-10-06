Игрокам из CHL могут дать право на переход в студенческие команды NCAA. Агент Уолш считает, что это «разрушение стен» повлияет на НХЛ
Ожидается, что в течение месяца члены исполнительного комитета NCAA должны провести голосование по этому вопросу.
Сейчас любой игрок с опытом выступлений в Канадской хоккейной лиге (любой из трех ее составляющих – QMJHL, OHL или WHL) автоматически лишается права играть за американские колледжи.
Такая позиция NCAA связана с тем, что ассоциация расценивает CHL как профессиональную лигу (хотя сама CHL так себя не позиционирует).
Из-за этого игроки из Канады, которые хотят выступать за американские колледжи, вынуждены предпочитать другие юниорские лиги (например, USHL, где играли Оуэн Пауэр – первый номер драфта-2021 и Макклин Селебрини – первый номер драфта-2024).
«Стены наконец-то рушатся. У этого решения будут огромные последствия, в том числе для НХЛ. Отличная новость для игроков», – написал в соцсети агент Аллан Уолш.
По данным USCHO, к изменению ситуации привел иск, поданный канадским игроком Райланом Мастерсоном в суд в Нью-Йорке. Его адвокаты считают, что позиция NCAA по отношению к игрокам из CHL является нарушением антимонопольного законодательства США, поскольку ограничивает конкуренцию.
Основанием для иска Мастерсона стал отказ нескольких университетских команд от его услуг на основании того, что он сыграл в двух выставочных матчах за команду юниорской лиги Онтарио «Виндзор».
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