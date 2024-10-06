«Каролина» подписала Скайлера Бринд’Амора на год. Сын главного тренера клуба набрал 8 очков в 54 играх в АХЛ в прошлом сезоне

«Каролина» подписала форварда Скайлера Бринд’Амора на год по итогам просмотра.

Контракт «Харрикейнс» с сыном главного тренера команды Рода Бринд’Амора является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составляет 775 тысяч долларов, в АХЛ – 75 тысяч.

25-летний игрок в прошлом сезоне выступал за «Шарлотт » (фарм-клуб «Флориды») – 54 игры в регулярном чемпионате АХЛ и 8 (3+5) очков при полезности «минус 16». В Кубке Колдера добавил 1 (0+1) балл в 3 играх.

До этого центрфорвард отыграл 4 сезона в NCAA за университет Куиннипак, с которым выиграл национальный студенческий чемпионат в 2023 году. В 145 играх за команду у него 76 (23+53) очка при полезности «+43».

На драфте НХЛ Бринд’Амор-младший был выбран «Эдмонтоном» в 2017 году под общим 177-м номером, но контракт с «Ойлерс» не был подписан до истечения срока действия прав.

Отметим, что в прошлом сезоне у «Каролины» не было фарм-клуба в АХЛ . В этом году «Кейнс» возобновили сотрудничество с «Чикаго Вулвс ».