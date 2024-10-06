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«Каролина» подписала Скайлера Бринд’Амора на год. Сын главного тренера клуба набрал 8 очков в 54 играх в АХЛ в прошлом сезоне

«Каролина» подписала форварда Скайлера Бринд’Амора на год по итогам просмотра.

Контракт «Харрикейнс» с сыном главного тренера команды Рода Бринд’Амора является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составляет 775 тысяч долларов, в АХЛ – 75 тысяч. 

25-летний игрок в прошлом сезоне выступал за «Шарлотт» (фарм-клуб «Флориды») – 54 игры в регулярном чемпионате АХЛ и 8 (3+5) очков при полезности «минус 16». В Кубке Колдера добавил 1 (0+1) балл в 3 играх. 

До этого центрфорвард отыграл 4 сезона в NCAA за университет Куиннипак, с которым выиграл национальный студенческий чемпионат в 2023 году. В 145 играх за команду у него 76 (23+53) очка при полезности «+43».  

На драфте НХЛ Бринд’Амор-младший был выбран «Эдмонтоном» в 2017 году под общим 177-м номером, но контракт с «Ойлерс» не был подписан до истечения срока действия прав. 

Отметим, что в прошлом сезоне у «Каролины» не было фарм-клуба в АХЛ. В этом году «Кейнс» возобновили сотрудничество с «Чикаго Вулвс». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Каролины»
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