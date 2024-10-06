  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Лабанк перешел в «Коламбус». Контракт форварда – на один сезон, зарплата – 775 тысяч долларов
0

Лабанк перешел в «Коламбус». Контракт форварда – на один сезон, зарплата – 775 тысяч долларов

Кевин Лабанк перешел в «Коламбус».

«Блю Джекетс» объявили о подписании контракта с нападающим сроком на один год на сумму 775 000 долларов.

«Кевин Лабанк показывает высокую результативность в этой лиге уже несколько лет. У него отличный бросок и способность к созданию моментов, и, учитывая его характер, мы считаем, что он отлично впишется в нашу команду», – заявил президент «Коламбуса» по хоккейным операциям и генеральный менеджер Дон Уодделл.

Лабанк с 2016 года выступал за «Сан-Хосе» и записал на свой счет 82 гола и 143 результативные передачи, набрав 225 очков, 217 штрафных минут и 885 бросков по воротам, в среднем проводя на льду 14:24 за 478 матчей НХЛ. 

В сезоне-2023/24 28-летний нападающий набрал 2 гола и 7 передач (9 очков) и 16 штрафных минут в 46 матчах. Он также набрал 6 голов и 1 передачу (7 очков) в четырех матчах на пробном контракте с «Нью-Джерси» во время предсезонки.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Коламбуса»
переходы
logoНью-Джерси
logoКоламбус
logoСан-Хосе
logoДон Уодделл
logoНХЛ
logoКевин Лабанк
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Коламбус» поместил Воронкова в список травмированных
5сегодня, 10:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» играет с «Бостоном», «Нэшвилл» против «Каролины», «Лос-Анджелес» – «Флорида»
917 минут назадLive
Михайлис оформил 2 дубля подряд – против ЦСКА и «Спартака». У форварда «Металлурга» 9 очков в 12 играх КХЛ
4сегодня, 20:17
Роман Ротенберг: «Хоккей СКА точно будет привлекать зрителей. Люди стоя аплодируют, как в театре, как в филармонии, когда оркестр играет»
40сегодня, 20:03
Ротенберг о Козыреве: «Мы вместе начинали в СКА строить систему. Не терпеть на льду, а играть – это была наша общая философия»
12сегодня, 18:56
Воробьев после 0:4 от «Трактора»: «Веселая пара дней. ЦСКА нужно выбираться, пройти этот этап. Что нас не ломает, делает сильнее»
18сегодня, 18:22
ЦСКА закрыл комментарии в телеграме и к пресс-конференции Воробьева во «ВКонтакте» после 0:4 от «Трактора»
22сегодня, 17:53
Роман Ротенберг: «У сборной Бразилии по футболу нет предела совершенству, могут 10 голов забить. СКА и «Северстали» по силам 10-15 шайб забросить друг другу»
79сегодня, 17:40
Ротенберг после 3:4 с «Северсталью»: «Череповец – суровый город, игра была кость в кость. СКА создал много моментов, Шостак нас переиграл. Будем зализывать раны»
43сегодня, 17:18
Разин провел 500-й матч в КХЛ. «Металлург» обыграл «Спартак», одержав третью победу подряд
11сегодня, 16:54
НХЛ. «Нью-Джерси» победил «Баффало» во 2-м матче в Праге
72сегодня, 16:44
Ко всем новостям
Последние новости
Ротенберг о замене Плешкова после 2-го гола «Северстали»: «Кто сказал, что рановато? Взбодрили СКА, дали шанс Серебрякову. Впереди много матчей, нужны все игроки»
19 минут назад
Жамнов о 2:5 с «Металлургом»: «Исход матча зависел от «Спартака», не было бросков и остроты, мы много возили шайбу по периметру. Сезон длинный, впереди долгий путь»
20 минут назад
Петерка получил сотрясение мозга после столкновения с защитником «Нью-Джерси» Диллоном. У Обе-Кюбеля и Бенсона травмы нижней части тела
33 минуты назад
Козырев после 4:3 со СКА: «Командная победа «Северстали», ребята самоотверженно сыграли. Мы ведем борьбу за попадание в плей-офф, не разграничиваем соперников»
сегодня, 19:45
Просветов про 0:11 в 2 матчах: «В НХЛ никто даже не моргает, когда проигрывает. В ЦСКА нужно делать так же – если в раздевалке начнется пожар, это ни к чему хорошему не приведет»
2сегодня, 19:29
Гру после 4:0 с ЦСКА: «Трактор» одержал 3 победы над сильными соперниками, мы довольны. Фукале провел отличный матч, здорово сыграло большинство»
1сегодня, 19:11
Разин о 5:2 со «Спартаком»: «У «Металлурга» начало было не очень, но настрой хороший. Приход Бирюкова и Мозякина нам поможет, надеюсь»
3сегодня, 18:39
«Трактор» выиграл в 4-м матче подряд – 4:0 с ЦСКА. Команда Гру идет 1-й на Востоке
12сегодня, 17:28
Тамбиев о 0:1 с «Ладой»: «Равная игра, «Адмирал» на выезде показал хорошие движение и скорость. В буллитах удача была на стороне соперника»
сегодня, 17:04
Браташ об 1:0 с «Адмиралом»: «Победа ничем плохим не пахнет, радует, что «Лада» в буллитах перетянула канат. Вратари сыграли феноменально»
сегодня, 15:57