Лабанк перешел в «Коламбус». Контракт форварда – на один сезон, зарплата – 775 тысяч долларов

Кевин Лабанк перешел в «Коламбус».

«Блю Джекетс» объявили о подписании контракта с нападающим сроком на один год на сумму 775 000 долларов.

«Кевин Лабанк показывает высокую результативность в этой лиге уже несколько лет. У него отличный бросок и способность к созданию моментов, и, учитывая его характер, мы считаем, что он отлично впишется в нашу команду», – заявил президент «Коламбуса» по хоккейным операциям и генеральный менеджер Дон Уодделл.

Лабанк с 2016 года выступал за «Сан-Хосе» и записал на свой счет 82 гола и 143 результативные передачи, набрав 225 очков, 217 штрафных минут и 885 бросков по воротам, в среднем проводя на льду 14:24 за 478 матчей НХЛ.

В сезоне-2023/24 28-летний нападающий набрал 2 гола и 7 передач (9 очков) и 16 штрафных минут в 46 матчах. Он также набрал 6 голов и 1 передачу (7 очков) в четырех матчах на пробном контракте с «Нью-Джерси» во время предсезонки.