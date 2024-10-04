«Эдмонтон» – главный претендент на Кубок Стэнли по версии авторов The Athletic, «Даллас» – 2-й, «Торонто» – 3-й

«Эдмонтон» назван фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли-2025.

Издание The Athletic провело опрос среди журналистов, чтобы определить претендентов на трофей в сезоне-2024/25.

46,4% авторов считают, что Кубок Стэнли выиграет «Эдмонтон ».

Второе место занял «Даллас » (21,4% голосов), третье – «Торонто » (10,7%).

В список также вошли «Нью-Джерси» (7,1%), «Рейнджерс » (7,1%), «Колорадо» (3,6%) и «Каролина» (3,6%).