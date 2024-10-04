Директор «Динамо»: «У нас большие претензии к лидерам, привозим себе голы. Команде нужна шоковая терапия, возможно»

Алексей Сопин заявил о претензиях к лидерам «Динамо».

Команда находится на восьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков в 12 матчах.

«Очень тяжело выигрывать с такой реализацией. Надо работать над этим компонентом, улучшать.

Уже октябрь на дворе – сложно списывать все на предсезонку. Команды выравниваются сейчас.

Это все наши ошибки – привозим себе голы. Такое было и с ЦСКА, и в прошлом матче. Потери в своей зоне, на синей линии, в ответку получаем голы.

У нас большие претензии к нашим лидерам – 12 матчей, по одному голу. Не хватает нам голов – это главный момент.

Мы не хотим передавливать, ломать что-то, но, возможно, команде нужна шоковая терапия», – сказал спортивный директор «Динамо » Алексей Сопин .