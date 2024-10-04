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«Барыс» подписал Гранта. Защитник провел лишь 8 матчей за команду в прошлом сезоне из-за травмы

Алекс Грант вернулся в «Барыс».

35-летний защитник подписал соглашение с клубом из Казахстана до завершения нынешнего сезона.

В прошлом сезоне Алекс Грант также выступал за «Барыс», но провел лишь восемь матчей в чемпионате из-за травмы. В них он набрал 2 (1+1) очка.

На данный момент в общей сложности Грант сыграл 234 матчах в регулярных чемпионатах КХЛ и отметился 113 (40+73) баллами за результативность.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Барыса»
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