«Барыс» подписал Гранта. Защитник провел лишь 8 матчей за команду в прошлом сезоне из-за травмы

Алекс Грант вернулся в «Барыс».

35-летний защитник подписал соглашение с клубом из Казахстана до завершения нынешнего сезона.

В прошлом сезоне Алекс Грант также выступал за «Барыс », но провел лишь восемь матчей в чемпионате из-за травмы. В них он набрал 2 (1+1) очка.

На данный момент в общей сложности Грант сыграл 234 матчах в регулярных чемпионатах КХЛ и отметился 113 (40+73) баллами за результативность.