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  • «Чикаго» отправил Корчински и Назара в АХЛ. Клуб считает, что игра за «Рокфорд» поможет прогрессу 7-го и 13-го номеров драфта НХЛ-2022
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«Чикаго» отправил Корчински и Назара в АХЛ. Клуб считает, что игра за «Рокфорд» поможет прогрессу 7-го и 13-го номеров драфта НХЛ-2022

«Чикаго» отправил форварда Фрэнка Назара и защитника Кевина Корчински в АХЛ.

Главный тренер «Блэкхокс» Люк Ричардсон сказал, что надеется на их прогресс в «Рокфорде». 

20-летний защитник Корчински отыграл весь прошлый сезон в НХЛ (клуб не мог отправить его в АХЛ, так как он был задрафтован из Западной юниорской лиги). В 76 играх в регулярке 7-й номер драфта-2022 набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 39» и среднем времени на льду 19:36. 

20-летний Назар дебютировал в лиге весной после завершения сезона в NCAA. Он провел 3 матча в НХЛ и забил 1 гол, в студенческом чемпионате – 41 (17+24) балл в 41 игре за университет Мичигана. Игрок был выбран «Блэкхокс» под общим 13-м номером на драфте-2022. 

«Фрэнку нужно играть там, чтобы быть первым центром, играть в большинстве и меньшинстве. Здесь его игровое время может сократиться, либо он вообще может иногда не попадать в состав. 

Кевин в прошлом году не мог отправиться туда, чтобы поработать над своей игрой. Сейчас самое время это сделать. Мы не хотим, чтобы на него сваливались все трудности здесь. Мы хотим, чтобы он расцвел и стал тем игроком, каким его видели перед драфтом», – сказал главный тренер «Чикаго». 

Опубликовал: Александр Балабанов
logoЧикаго
logoЛюк Ричардсон
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logoАХЛ
logoРокфорд
logoФрэнк Назар
logoКевин Корчински
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