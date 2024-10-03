«Нефтехимик» обменял Соколова в «Адмирал» на Шмелева («СЭ»)
«Нефтехимик» и «Адмирал» осуществили обмен игроками.
Нижнекамский клуб обменял нападающего Дмитрия Соколова на форварда Сергея Шмелева, сообщает «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Соколов провел 6 матчей и отличился одной передачей при показателе полезности «-2».
На счету Шмелева 4 игры и 1 передача в этом розыгрыше турнира.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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