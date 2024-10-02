Лишка о словах Поспишила про словаков в КХЛ: «Мартин не поменял позицию, но все прошло нормально. Мы поговорили и еще сильнее сплотились»

Адам Лишка высказался по поводу позиции Мартина Поспишила о словаках в КХЛ.

Форвард «Калгари » мог отказаться от участия в квалификации на Олимпиаду за Словакию из-за вызова в сборную игроков из КХЛ.

Хоккеист в итоге сыграл в отборе на Олимпиаду-2026.

– В раздевалке сборной Словакии присутствовало напряжение из-за позиции Мартина Поспишила о допуске словаков из КХЛ в сборную?

– До начала квалификации мы с Мартином даже не звонили друг другу, но, когда встретились в раздевалке, пожали руки и все обсудили.

Мы с Поспишилом дружим уже очень долго, лет десять. Он, как и я, 1999 года рождения. Мартин объяснил мне свою точку зрения о словаках из КХЛ в сборной.

Мы профессионалы своего дела, поэтому на льду не обращаем внимание на то, у кого какая позиция на тот или иной счет. Все просто играют за свою страну и помогают друг другу на площадке.

– После разговора с Мартином каждый из вас остался при своем мнении?

– Да, он никак не поменял свою позицию. Я просто объяснил Мартину, как эта ситуация выглядит моими глазами.

Разные точки зрения не мешают нашей дружбе. Это как в семье, где у мужа с женой не всегда совпадают взгляды, но надо разговаривать об этом и как-то жить дальше.

Игра за сборную Словакии всех объединила. Мне было непросто по пути в расположение национальной команды, так как после слов Поспишила я не знал, чего мне ожидать.

Однако все прошло нормально: мы поговорили и в итоге еще сильнее сплотились на льду.

Не чувствовалось никакого напряжения, все ребята играли за свою страну, – сказал нападающий «Северстали» Адам Лишка.