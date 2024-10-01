Любимов перешел в клуб из ОАЭ: «Новый вызов, новые возможности! Рад продвигать хоккей на Middle East!»
Роман Любимов перешел в клуб из ОАЭ.
Нападающий подписал соглашение с клубом «Гэлакси Уорриорз».
«Новый вызов, новые возможности, новое направление! Рад стать частью команды Galaxy и продвигать хоккей на Middle East!» – написал хоккеист.
В прошлом сезоне Роман Любимов выступал во Франции за «Гренобль».
За французский клуб Любимов провел 26 матчей, забросил 10 шайб и сделал 17 результативных передач. В плей-офф сыграл девять матчей, набрав 9 (2+7) баллов.
В КХЛ Любимов также играл в ЦСКА, «Металлурге», «Ак Барсе» и «Амуре».
Всего на счету игрока 515 матчей в лиге, в которых он набрал 111 (53+58) очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Романа Любимова
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