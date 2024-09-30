«Барыс» выставит четырех хоккеистов в список отказов и подпишет Бочарова после 1:10 от «Торпедо»

Несколько хоккеистов могут покинуть «Барыс» после поражения 1:10.

Команда тренера Вячеслава Буцаева уступила «Торпедо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Барыс» собирается выставить (или уволить) в список отказов четырех игроков, а взять Станислава Бочарова», – написал журналист Алексей Шевченко.

«Барыс» проиграл девять из одинадцати игр в нынешнем сезоне КХЛ и находится на 12-й позиции в таблице Восточной конференции.