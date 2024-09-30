«Бостон» предложил Сваймену контракт на 64 млн долларов. Предполагается, что это 8-летний договор с зарплатой 8 млн за сезон

Джереми Сваймену предложен контракт на 64 миллиона долларов.

Об этом дал понять президент «Бостона » Кэм Нили , не уточнивший срок действия соглашения, но предполагается, что это 8-летний договор с зарплатой 8 миллионов долларов в год.

Голкипер по-прежнему находится в статусе ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне его кэпхит составлял 3,47 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне Джереми Сваймен провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ , одержал 25 побед, пропуская в среднем 2,53 шайбы и отражая 91,6% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 12 игр, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93,3% бросков.