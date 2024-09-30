«Сент-Луис» продлил контракт с Александровым и поместил его на драфт отказов
Никита Александров подписал новый контракт с «Сент-Луисом».
24-летний форвард продлил соглашение с клубом на один сезон. Договор является двусторонним.
На уровне НХЛ зарплата хоккеиста составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 150 тысяч долларов.
После продления договора «Блюз» поместили нападающего на драфт отказов. Если его не заберет другой клуб, хоккеист отправится в АХЛ.
В прошлом сезоне Никита Александров провел 23 матча за «Сент-Луис» и сделал две результативные передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Сент-Луиса»
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