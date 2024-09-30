  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

«Сент-Луис» продлил контракт с Александровым и поместил его на драфт отказов

Никита Александров подписал новый контракт с «Сент-Луисом».

24-летний форвард продлил соглашение с клубом на один сезон. Договор является двусторонним.

На уровне НХЛ зарплата хоккеиста составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 150 тысяч долларов.

После продления договора «Блюз» поместили нападающего на драфт отказов. Если его не заберет другой клуб, хоккеист отправится в АХЛ.

В прошлом сезоне Никита Александров провел 23 матча за «Сент-Луис» и сделал две результативные передачи.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Сент-Луиса»
возможные переходы
logoСент-Луис
logoНХЛ
Никита Александров
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Бостон» предложил Сваймену контракт на 64 млн долларов. Предполагается, что это 8-летний договор с зарплатой 8 млн за сезон
21 минуту назад
Буцаев о «Барысе» после 1:10: «Большинство не дотягивают до уровня профессионального хоккеиста и игры в КХЛ»
348 минут назад
Ларионов о победе 10:1: «Есть неловкость по отношению к «Барысу» – играли на их арене. Но приятно, что «Торпедо» добавило эмоций местным болельщикам»
2сегодня, 18:09
«Барыс» проиграл 9 из 11 матчей в сезоне с общим счетом 10:41. Дальше – игра со «Спартаком»
7сегодня, 17:55
Тренер «Барыса» Буцаев о поражении 1:10: «Ошибки – это даже не молодежный хоккей. Не увидел лидеров, много претензий. Из войска было пара человек‑воинов»
5сегодня, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Блэйз не получил контракт после просмотра в «Ванкувере». Форвардом интересовались в КХЛ
10 минут назад
Звягин о слухах про обмен Николишина: «Беседовали с Иваном, особенно после публикаций в прессе. Он очень хорошо выглядел против «Сибири»
3сегодня, 18:20
Епанчинцев о поражении от «Авангарда»: «Сибирь» неправильно сыграла при счете 2:0. Нужно исправлять ошибки, равная игра, не заметил робости»
сегодня, 17:40
Гомоляко о «Металлурге»: «Мне за работу не стыдно. Все должно получиться – у нас есть чемпионский состав. Кто бы что ни говорил»
3сегодня, 16:31
Спунер забил победный гол «Сибири» в дебютном матче после возвращения в «Авангард» – на 59-й минуте при счете 2:2
6сегодня, 15:59