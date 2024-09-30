«Сент-Луис» продлил контракт с Александровым и поместил его на драфт отказов

Никита Александров подписал новый контракт с «Сент-Луисом».

24-летний форвард продлил соглашение с клубом на один сезон. Договор является двусторонним.

На уровне НХЛ зарплата хоккеиста составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 150 тысяч долларов.

После продления договора «Блюз» поместили нападающего на драфт отказов. Если его не заберет другой клуб, хоккеист отправится в АХЛ.

В прошлом сезоне Никита Александров провел 23 матча за «Сент-Луис » и сделал две результативные передачи.