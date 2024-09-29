Деанджело набрал 5 очков в 2 матчах в КХЛ. Защитник СКА сделал 2 передачи с «Куньлунем» и сыграл 23:24

Энтони Деанджело набрал пять очков в двух матчах в КХЛ.

Защитник СКА сделал две результативные передачи в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня » (4:5).

Американец сделал три броска по воротам в этом матче при полезности «0» и провел на льду 23 минуты и 24 секунды (6:27 – в большинстве).

В двух встречах в лиге хоккеист набрал 5 (0+2) очков.

В прошлом матче с «Северсталью» (8:5) Деанджело выполнил три результивные передачи при полезности «плюс 6».