Деанджело набрал 5 очков в 2 матчах в КХЛ. Защитник СКА сделал 2 передачи с «Куньлунем» и сыграл 23:24
Энтони Деанджело набрал пять очков в двух матчах в КХЛ.
Защитник СКА сделал две результативные передачи в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:5).
Американец сделал три броска по воротам в этом матче при полезности «0» и провел на льду 23 минуты и 24 секунды (6:27 – в большинстве).
В двух встречах в лиге хоккеист набрал 5 (0+2) очков.
В прошлом матче с «Северсталью» (8:5) Деанджело выполнил три результивные передачи при полезности «плюс 6».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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