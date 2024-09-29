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Выставочные матчи НХЛ. «Миннесота» против «Далласа», «Колорадо» сыграет с «Ютой», «Оттава» – «Питтсбург»

Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом сезона.

Выставочные матчи НХЛ

«Миннесота» – «Даллас» – 01:00

«Колорадо» – Юта – 02:00

«Оттава» – «Питтсбург» – 02:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
выставочные матчи
результаты матчей
logoПиттсбург
logoОттава
logoМиннесота
logoКолорадо
logoДаллас
logoНХЛ
logoЮта
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