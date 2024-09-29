Выставочные матчи НХЛ. «Миннесота» против «Далласа», «Колорадо» сыграет с «Ютой», «Оттава» – «Питтсбург»
Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи НХЛ
«Миннесота» – «Даллас» – 01:00
«Колорадо» – Юта – 02:00
«Оттава» – «Питтсбург» – 02:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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