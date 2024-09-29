Демидов сделал передачу в матче с «Куньлунем». 18-летний форвард СКА набрал 8 очков в 10 играх сезона
Иван Демидов сделал результативную передачу в матче с «Куньлунем».
18-летний форвард петербуржцев поучаствовал в голевой атаке команды во втором периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, Иван Демидов набрал 8 (4+4) баллов в 10 играх текущего сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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