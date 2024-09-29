Форвард «Ак Барса» Галимов набрал 11 очков за 9 матчей сезона – столько же, сколько за 51 игру прошлого чемпионата

Артем Галимов за девять матчей повторил свою результативность прошлого сезона.

Нападающий «Ак Барса » сделал две результативные передачи во встрече Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста ». Таким образом, форвард довел свой показатель по результативности до 11 (4+7) баллов в 9 матчах текущего сезона. В прошлом сезоне Артем Галимов набрал 11 (5+6) очков в 51 игре регулярного чемпионата КХЛ . Статистику хоккеиста можно изучить здесь .