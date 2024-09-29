  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форвард «Ак Барса» Галимов набрал 11 очков за 9 матчей сезона – столько же, сколько за 51 игру прошлого чемпионата
5

Форвард «Ак Барса» Галимов набрал 11 очков за 9 матчей сезона – столько же, сколько за 51 игру прошлого чемпионата

Артем Галимов за девять матчей повторил свою результативность прошлого сезона.

Нападающий «Ак Барса» сделал две результативные передачи во встрече Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

Таким образом, форвард довел свой показатель по результативности до 11 (4+7) баллов в 9 матчах текущего сезона.

В прошлом сезоне Артем Галимов набрал 11 (5+6) очков в 51 игре регулярного чемпионата КХЛ.

Статистику хоккеиста можно изучить здесь.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoАк Барс
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoАртем Галимов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Авангард» предлагает Николишина другим клубам КХЛ. Форвард набрал 1 балл в 10 матчах сезона КХЛ
4 минуты назад
КХЛ. СКА принимает «Куньлунь», «Динамо» играет с «Нефтехимиком», «Автомобилист» пропустил 6 шайб от «Ак Барса»
6914 минут назадLive
«Ак Барс» выиграл 6-й матч подряд, обыграв «Автомобилист» (6:2)
719 минут назад
О′Делл может перейти в «Металлург» в обмен на Уилсона. Но у форварда «Динамо» есть запрет на трейд
331 минуту назад
Уилсон может покинуть «Металлург». Клуб прорабатывает варианты обмена («СЭ»)
9сегодня, 12:46
Панарин о том, что критиковал власть: «Безответственное интервью. Мнение может быть – на кухне его говори. Ребята 12-14 лет начинают верить моим словам о судебной системе, это же глупость»
154сегодня, 12:29
Рыбин о травме Кузнецова: «Он просто поднял руки: «Мне больно», и ушел. Дай Бог ему здоровья. Ему надо перестать смеяться и сосредоточиться на игре»
14сегодня, 11:43
Губерниев о травме Кузнецова: «У СКА хорошие тренеры, скамейка. Не думаю, что они прям сильно зависят от Жени с точки зрения команды»
5сегодня, 10:49
Чайковски о еде в России: «Люблю блинчики, борщ. В Словакии есть блюдо, похожее на холодец. Кухни очень похожие»
4сегодня, 10:41
За драку на льду с командой ФСБ на пятерых хоккеистов «Тафгая» завели уголовные дела (Baza)
130сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Автомобилиста» Аликин пропустил 3 шайбы к 16-й минуте матча с «Ак Барсом» и был заменен на Галкина
59 минут назад
Федотов об игре за «Филадельфию»: «Я чувствую себя лучше, чем в прошлом году»
сегодня, 12:59
Агент Хуснутдинова: «Марат – парень с высоким IQ. Он понимает, что нужно делать, чтобы закрепиться в основе «Миннесоты». Спасибо Капризову, он во всем ему помогает»
сегодня, 12:53
Чайковски об игре в России: «Мне очень нравится в КХЛ. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы остаться. Я играю в хоккей, и все»
сегодня, 12:39
Плющев о Мичкове: «В России любят петь дифирамбы, иногда это переходит за рамки. Но Матвей все доказывает на льду, пробивает себе место в основе «Филадельфии»
сегодня, 11:57
Агент Кочеткова: «Он станет еще лучше в этом году, покажет результат в «Каролине». Когда его не совсем хороший контракт закончится, он будет претендовать на другие условия»
сегодня, 11:29
Тренер «Филадельфии» о том, что Кутюрье вступился за Мичкова: «Именно так строятся команды, это братство, вы играете друг за друга»
2сегодня, 11:17
Владимир Плющев: «Спартак» является одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Команда показывает интересный хоккей»
1сегодня, 10:58
Тренер «Филадельфии» о 3:2 с «Бостоном»: «Федотов был великолепен. Он большой парень, закрывает большую часть ворот. Смотришь, как игрок выходит на него, и думаешь: «Куда же ты собираешься бросать?»
3сегодня, 10:17
Дыбленко о Козыреве: «Во время работы в СКА ему многое запрещали, не понимали его. Не так на него смотрели в плане концепции игры. В «Северстали» он полностью воплощает то, что хотел»
1сегодня, 09:59