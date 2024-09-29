Форвард «Ак Барса» Галимов набрал 11 очков за 9 матчей сезона – столько же, сколько за 51 игру прошлого чемпионата
Артем Галимов за девять матчей повторил свою результативность прошлого сезона.
Нападающий «Ак Барса» сделал две результативные передачи во встрече Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».
Таким образом, форвард довел свой показатель по результативности до 11 (4+7) баллов в 9 матчах текущего сезона.
В прошлом сезоне Артем Галимов набрал 11 (5+6) очков в 51 игре регулярного чемпионата КХЛ.
Статистику хоккеиста можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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