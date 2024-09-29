Подколзин впервые забил за «Эдмонтон» – «Сиэтлу» в выставочном матче при игре в меньшинстве
Василий Подколзин впервые забил за «Эдмонтон» .
Форвард «Ойлерс» отличился в выставочном матче с «Сиэтлом» (5:4).
В третьем периоде россиянин сравнял счет, поразив ворота соперника при игре в меньшинстве.
Сегодня Подколзин (15:46, 2:40 – в большинстве, 3:26 – в меньшинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, применил 5 силовых приемов, сделал 2 перехвата и допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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