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Подколзин впервые забил за «Эдмонтон» – «Сиэтлу» в выставочном матче при игре в меньшинстве

Василий Подколзин впервые забил за «Эдмонтон» .

Форвард «Ойлерс» отличился в выставочном матче с «Сиэтлом» (5:4). 

В третьем периоде россиянин сравнял счет, поразив ворота соперника при игре в меньшинстве. 

Сегодня Подколзин (15:46, 2:40 – в большинстве, 3:26 – в меньшинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, применил 5 силовых приемов, сделал 2 перехвата и допустил 3 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
выставочные матчи
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoСиэтл
logoВасилий Подколзин
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