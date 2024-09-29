Подколзин впервые забил за «Эдмонтон» – «Сиэтлу» в выставочном матче при игре в меньшинстве

Василий Подколзин впервые забил за «Эдмонтон» .

Форвард «Ойлерс» отличился в выставочном матче с «Сиэтлом » (5:4).

В третьем периоде россиянин сравнял счет, поразив ворота соперника при игре в меньшинстве.

Сегодня Подколзин (15:46, 2:40 – в большинстве, 3:26 – в меньшинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, применил 5 силовых приемов, сделал 2 перехвата и допустил 3 потери.