Вайсфельд о «Северстали»: «Хоккей Череповца – не про результат, он развлекательный. Играть и выигрывать – не синонимы»

Леонид Вайсфельд оценил игру «Северстали» под руководством Андрея Козырева.

Напомним, СКА обыграл клуб из Череповца со счетом 8:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– По СКА у меня вопросов нет после такой игры, они выиграли и выиграли. Но вот такой хоккей Череповца – не про результат. Он развлекательный, его, наверное, интересно смотреть. Но, знаете, играть и выигрывать – не синонимы. Эти слова имеют разное значение.

Мне тоже интересно смотреть на «Северсталь ». Такое ощущение, что они выходят играть чисто для удовольствия. Молодцы.

– Может, так и надо игрокам команды, которая не претендует на какие-то серьезные успехи?

– Ну это вопрос философский. Понятно, что у тренера «Северстали» Андрея Козырева – ограниченный ресурс по людям, составу. А если ему дадут команду с неограниченным ресурсом, то с таким стилем можно добиться результата или нет? У меня такой вопрос возник по ходу матча.

– Вопрос, дадут ли ему такую команду, если у «Северстали» такой стиль?

– Если клуб с серьезными задачами показывает такой хоккей, то его руководство три раза по ходу матча должна «скорая» увозить со стадиона.

Но, если нет такой задачи – непременно выиграть – тогда вопросов меньше. Люди, которые смотрят такой хоккей со стороны, получают удовольствие, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.