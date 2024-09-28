😰 Кузнецов выбыл на два месяца! Получил травму на ровном месте

Сыграл всего 9 матчей.

День для болельщиков СКА начался с плохой новости – Евгений Кузнецов выбыл на два месяца из-за травмы.

Кузнецов травмировался в первом периоде игры с «Северсталью»

Вот что написал главный тренер Роман Ротенберг в своем телеграм-канале:

«После проведенного обследования выяснилось, что травма, полученная нашим лидером Евгением Кузнецовым, оказалась достаточно серьезной. На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца.

Мы разработали детальный план его восстановления, на каждом этапе с Женей будут работать врачи и тренеры по ОФП. Мы не будем форсировать подготовку – нам и всей лиге нужен полностью здоровый Кузя, который сможет показывать свое мастерство на 100%.

Женя – лучший игрок в КХЛ, лидер команды и на льду, и в раздевалке – не сомневаюсь, что вместе с командой его возвращения ждут болельщики всех команд, не только СКА».

По эпизод, в котором Кузнецов получил травму, трудно понять, из-за чего все случилось. В первом периоде пятничного матча с «Северсталью» (8:5) Евгений пытался клюшкой достать до взлетевшей шайбы. Видно, что хоккеист резко почувствовал боль и согнулся из-за нее. Соперником Кузнецова по эпизоду был 17-летний Макар Фомин, однако игроки даже не соприкоснулись друг с другом в борьбе.

Кузнецов сыграл 2,5 минуты, покинул лед в сопровождении врача и больше на площадке не появлялся.

У форварда травмировано плечо. Восстанавливаться нападающий будет в Санкт-Петербурге. Евгений не первый раз страдает из-за этой травмы. В декабре 2022 года после столкновения с игроком «Детройта» Морицом Зайдером он тоже повредил плечо.

Повреждение омрачило и без того неважный старт

От обладателя Кубка Стэнли болельщики ждали как минимум больше голов. Но Кузнецов пока не демонстрировал снайперские способности – у Евгения всего одна шайба за первые 9 матчей регулярки. Забросил в дебютной игре после возвращения в Россию – «Металлургу» (4:5 ОТ).

Результативным пиком Кузнецова в СКА стала игра с «Сочи» (7:4), в которой нападающий отдал три голевые передачи. Еще один ассист был против «Лады» (4:3 ОТ). То есть Кузнецов набирал очки только трех матчах из девяти, имея средний айстайм 13:26.

Из позитивного: у СКА сформировалась связка Кузнецов – Демидов. На левом фланге Ротенберг пробовал разные варианты – ставил Кузьмина, Бардакова, Рендулича. В какие-то моменты сочетание молодости и опыта неплохо работало – Демидов забросил две из четырех шайб в сезоне с передач Кузнецова.

Но теперь Ротенбергу и его тренерскому штабу придется искать альтернативу. Кузнецов пропустит 20+ матчей и вернется, скорее всего, после дальневосточного выезда команды в конце ноября. Сам форвард теперь рискует лишиться многомиллионных бонусов за результативность – они были гарантированы ему при выполнении ряда личных достижений.

Фото: РИА Новости /Екатерина Лызлова