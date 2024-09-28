Канадец Элсон перейдет в КХЛ. У 32-летнего форварда 23 (9+14) очка в 56 матчах в АХЛ (Metaratings)
Тернер Элсон планирует продолжить карьеру в КХЛ.
Об этом сообщает Metaratings. 32-летний канадский нападающий планирует перейти в клуб из Фонбет Чемпионата КХЛ.
Минувший сезон Элсон провел в АХЛ, он выступал за «Хартфорд» и «Айову». У форварда есть опыт игры в НХЛ за «Калгари» и «Детройт».
В сезоне-2023/24 на счету форварда суммарно 56 матчей регулярного чемпионата АХЛ и 23 (9+14) очка.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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