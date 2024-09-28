Канадец Элсон перейдет в КХЛ. У 32-летнего форварда 23 (9+14) очка в 56 матчах в АХЛ (Metaratings)

Тернер Элсон планирует продолжить карьеру в КХЛ.

Об этом сообщает Metaratings. 32-летний канадский нападающий планирует перейти в клуб из Фонбет Чемпионата КХЛ.

Минувший сезон Элсон провел в АХЛ , он выступал за «Хартфорд» и «Айову ». У форварда есть опыт игры в НХЛ за «Калгари » и «Детройт ».

В сезоне-2023/24 на счету форварда суммарно 56 матчей регулярного чемпионата АХЛ и 23 (9+14) очка.