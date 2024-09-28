Плющев о СКА: «Большая текучка хоккеистов и изменения в составе – не совсем хорошая ситуация. Костяк должен быть постоянным»
Владимир Плющев оценил выступление СКА в сезоне КХЛ.
«В этом сезоне в СКА было приглашено много игроков, как и в предыдущем, но в любом случае команда не создается за две-три недели на сборах. Она выковывается в тяжелых играх месяцами.
Будем наблюдать за СКА в этом сезоне, но я не скажу, что команда чем-то меня удивила.
Хочу отметить, что большое количество хороших игроков – это еще не классная команда. Классная команда создается временем, ее нельзя создать за пару недель на сборах. На все нужно время.
Другой вопрос, что большая текучка хоккеистов и частые изменения в составе – это не совсем хорошая ситуация.
Костяк все-таки должен быть постоянным, а когда постоянно происходят изменения в составе. Это не создает стабильность», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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