Плющев о СКА: «Большая текучка хоккеистов и изменения в составе – не совсем хорошая ситуация. Костяк должен быть постоянным»

Владимир Плющев оценил выступление СКА в сезоне КХЛ.

«В этом сезоне в СКА было приглашено много игроков, как и в предыдущем, но в любом случае команда не создается за две-три недели на сборах. Она выковывается в тяжелых играх месяцами.

Будем наблюдать за СКА в этом сезоне, но я не скажу, что команда чем-то меня удивила.

Хочу отметить, что большое количество хороших игроков – это еще не классная команда. Классная команда создается временем, ее нельзя создать за пару недель на сборах. На все нужно время.

Другой вопрос, что большая текучка хоккеистов и частые изменения в составе – это не совсем хорошая ситуация.

Костяк все-таки должен быть постоянным, а когда постоянно происходят изменения в составе. Это не создает стабильность», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.