Черкас о Деанджело: «Канадец или американец может запросто приехать в КХЛ. Для них Россия – великая хоккейная держава»

Сергей Черкас прокомментировал переход Энтони Деанджело в СКА.

– Когда в СКА перешел Евгений Кузнецов, вы сказали, что в России его голова «встанет на место» после всех проблем, которые хоккеист испытал в Северной Америке. Деанджело тоже тут понравится?

– Конечно.

Я не удивляюсь тому, что в КХЛ едут американцы, канадцы. Политика – это одно, бизнес – совсем другое. В Америке на первое никто не смотрит.

Я понимаю, что сюда не поедет играть латыш, кто-то из Прибалтики, из Европы. А канадец или американец может запросто к нам приехать.

Для них Россия прежде всего – великая хоккейная держава. И КХЛ – сильная лига.

Вы посмотрите, какие матчи идут, какой великолепный уровень хоккея, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.