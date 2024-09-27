Черкас о Деанджело: «Канадец или американец может запросто приехать в КХЛ. Для них Россия – великая хоккейная держава»
Сергей Черкас прокомментировал переход Энтони Деанджело в СКА.
– Когда в СКА перешел Евгений Кузнецов, вы сказали, что в России его голова «встанет на место» после всех проблем, которые хоккеист испытал в Северной Америке. Деанджело тоже тут понравится?
– Конечно.
Я не удивляюсь тому, что в КХЛ едут американцы, канадцы. Политика – это одно, бизнес – совсем другое. В Америке на первое никто не смотрит.
Я понимаю, что сюда не поедет играть латыш, кто-то из Прибалтики, из Европы. А канадец или американец может запросто к нам приехать.
Для них Россия прежде всего – великая хоккейная держава. И КХЛ – сильная лига.
Вы посмотрите, какие матчи идут, какой великолепный уровень хоккея, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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