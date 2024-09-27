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«Пардубице» за 417 млн евро планирует построить самый вместительный стадион в мире – на 22 296 зрителей

В Чехии хотят построить самый вместительный хоккейный стадион в мире.

Владелец «Пардубице» Петр Дедек представил проект хоккейной арены, которая сможет вместить 22 296 зрителей, а при проведении концертов – 26 тысяч человек.

Сообщается, что объем инвестиций составит 10,5 миллиардов чешских крон (417 миллионов евро).

Стадион должен быть готов летом 2027 года. Ежегодно на нем будет проводиться около 100 мероприятий.

На данный момент самым большим хоккейным стадионом в мире является «СКА Арена» вместимостью 21 542 зрителя.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: iDNES.cz
logoСКА
чемпионат Чехии
logoПардубице
logoКХЛ
СКА-Арена
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