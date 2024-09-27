38-летний Грайсс возобновил карьеру, подписав контракт с «Франкфуртом» на краткий срок. У клуба травмированы 2 вратаря

38-летний Томас Грайсс возобновил карьеру, подписав контракт с «Франкфуртом».

Бывший вратарь клубов НХЛ (368 матчей в регулярных чемпионатах лиги и 17 – в плей-офф) подписал краткосрочный контракт с «Франкфуртом ».

«Львы» столкнулись с кадровыми проблемами, так как из-за травм выбыли сразу два вратаря – Юхо Олкинуора (бывший вратарь «Адмирала» и «Металлурга») и Коди Бреннер.

Грайсс , объявлявший о завершении карьеры в 2023 году, составит тандем с 20-летним Родионом Шумахером (уроженцем России, ранее игравшим за юниорскую команду новокузнецкого «Металлурга»).