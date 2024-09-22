  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мичков и Федотов – в заявке «Филадельфии» на выставочный матч с «Вашингтоном». У «Кэпиталс» сыграет Мирошниченко
3

Мичков и Федотов – в заявке «Филадельфии» на выставочный матч с «Вашингтоном». У «Кэпиталс» сыграет Мирошниченко

Матвей Мичков и Иван Мирошниченко сыграют друг против друга в выставочном матче.

Форварды примут участие в первом для «Филадельфии» и «Вашингтона» выставочном матче в рамках предсезонной подготовки.

Он состоится в Вашингтоне, начало – в 22:00 по московскому времени. 

В заявку «Флайерс» на игру также включен российский вратарь Иван Федотов, в заявку «Кэпиталс» – защитник Александр Алексеев. 

Защитник пенсильванцев Егор Замула в матче не сыграет, как и капитан «столичных» Александр Овечкин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Филадельфии»
выставочные матчи
logoФиладельфия
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoИван Федотов
logoАлександр Алексеев
logoЕгор Замула
logoМатвей Мичков
logoИван Мирошниченко
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Спенсер Карбери: «Овечкин – величайшее оружие при игре в большинстве за всю историю. В прошлом году он выходил в обеих спецбригадах и оставался опасным»
142 минуты назад
Бедард занял 38-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Стэмкос – 37-й, Ахо – 33-й, Марнер – 32-й, Райнхарт – 31-й
4сегодня, 08:24
Ротенберг о резервах СКА: «В идеальной игре каждое звено забрасывает по 3 шайбы. Нам нужны все 4 звена, чтобы выиграть Кубок Гагарина»
8сегодня, 07:45
Гашек не прошел в чешский сенат. Экс-вратарь сборной Чехии проиграл выборы, заняв 3-е место в своем округе с 20% голосов
83сегодня, 07:15
КХЛ. «Адмирал» принимает ЦСКА, «Динамо» в гостях у «Амура», «Лада» против «Автомобилиста», «Ак Барс» сыграет с «Сочи»
4сегодня, 07:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о голе Ягра в Чехии: «Кто-то в 50 лет устает, когда надевает форму, а он выходит на лед и забрасывает. Надо снять шляпу перед мастером»
9 минут назад
Панин о шансах «Салавата» на Кубок Гагарина: «Много маленьких пазлов и винтиков должно сложиться. Главное, чтобы все понимали тактику и систему игры»
20 минут назад
Форвард «Локомотива» Иванов: «От Радулова исходят позитив и энергия. Он оставляет только положительные эмоции»
30 минут назад
Нэйтан Тодд: «Русская кухня потрясающая, мне очень нравится. Здесь хорошая утка, борщ великолепен»
2сегодня, 08:09
Ларионов о 3:4 со СКА после 2:0: «Есть смысл играть более консервативно, может быть. Но мы не хотим запрещать мальчишкам играть в свой хоккей»
сегодня, 07:58