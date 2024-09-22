Мичков и Федотов – в заявке «Филадельфии» на выставочный матч с «Вашингтоном». У «Кэпиталс» сыграет Мирошниченко

Матвей Мичков и Иван Мирошниченко сыграют друг против друга в выставочном матче.

Форварды примут участие в первом для «Филадельфии» и «Вашингтона» выставочном матче в рамках предсезонной подготовки.

Он состоится в Вашингтоне, начало – в 22:00 по московскому времени.

В заявку «Флайерс» на игру также включен российский вратарь Иван Федотов, в заявку «Кэпиталс» – защитник Александр Алексеев.

Защитник пенсильванцев Егор Замула в матче не сыграет, как и капитан «столичных» Александр Овечкин.