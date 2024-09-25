Вовченко после 3:4 со «Спартаком»: «Металлург» заигрался в атаке, пропустил нелепые голы. Будем настраиваться на Казань, чтобы порадовать болельщиков»

Даниил Вовченко оценил поражение «Металлурга» от «Спартака» (3:4).

27 сентября магнитогорский клуб примет «Ак Барс » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Проигрыш есть проигрыш, хотелось бы выигрывать, тем более играем дома. Но чуть-чуть не удалось догнать «Спартак », будем настраиваться на Казань, чтобы порадовать болельщиков.

– Что не получилось?

– По игре – не смогли забить, пропустили три контратаки, они хорошо воспользовались моментами. Мы их вроде переиграли, но не смогли переиграть вратаря.

Наверное, где-то мы немного заигрались в атаке – и пропустили такие нелепые контратаки и ненужные голы, – сказал нападающий «Металлурга ».