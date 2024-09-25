Вовченко после 3:4 со «Спартаком»: «Металлург» заигрался в атаке, пропустил нелепые голы. Будем настраиваться на Казань, чтобы порадовать болельщиков»
Даниил Вовченко оценил поражение «Металлурга» от «Спартака» (3:4).
27 сентября магнитогорский клуб примет «Ак Барс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Проигрыш есть проигрыш, хотелось бы выигрывать, тем более играем дома. Но чуть-чуть не удалось догнать «Спартак», будем настраиваться на Казань, чтобы порадовать болельщиков.
– Что не получилось?
– По игре – не смогли забить, пропустили три контратаки, они хорошо воспользовались моментами. Мы их вроде переиграли, но не смогли переиграть вратаря.
Наверное, где-то мы немного заигрались в атаке – и пропустили такие нелепые контратаки и ненужные голы, – сказал нападающий «Металлурга».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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