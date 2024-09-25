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  • Юрий Новиков: «КХЛ нужно возвращаться к большим площадкам. Вся эта толкотня лишает хоккей зрелищности, которая была в советские времена. У таких мастеров, как Кузнецов, нет пространства»
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Юрий Новиков: «КХЛ нужно возвращаться к большим площадкам. Вся эта толкотня лишает хоккей зрелищности, которая была в советские времена. У таких мастеров, как Кузнецов, нет пространства»

Юрий Новиков считает, что переход КХЛ на маленькие площадки был ошибкой.

«Я считаю, что нам нужно возвращаться к большим площадкам. Вся эта толкотня и суета сует лишает хоккей зрелищности, которая была в советские времена.

Маленькие площадки толком ничего не дали. Наоборот, они убирают зрелище. И у таких мастеров, как Кузнецов, нет пространства для того, чтобы показать свой класс.

Поэтому я считаю, что переход на маленькие площадки был ошибкой. Мы из него толком ничего не получили», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoСКА
logoЮрий Новиков
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
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