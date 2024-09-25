Защитник «Динамо» Ожиганов провел 700-й матч в КХЛ
Игорь Ожиганов провел 700-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Юбилейной для защитника московского «Динамо» стала игра против «Барыса» (3:1).
Всего на счету Игоря Ожиганова 255 (75+180) очков в 700 играх в КХЛ с учетом плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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