Защитник «Динамо» Ожиганов провел 700-й матч в КХЛ

Игорь Ожиганов провел 700-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Юбилейной для защитника московского «Динамо » стала игра против «Барыса» (3:1).

Всего на счету Игоря Ожиганова 255 (75+180) очков в 700 играх в КХЛ с учетом плей-офф.