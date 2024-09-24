«Адмирал» выиграл 4-й матч подряд
«Адмирал» обыграл «Витязь» (6:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Леонида Тамбиева одержала четвертую победу подряд.
На данный момент «Адмирал» занимает второе место в таблице Востока, набрав 11 очков после 7 игр.
В следующем матче, 26 сентября, клуб сыграет против «Торпедо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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