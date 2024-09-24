«Адмирал» выиграл 4-й матч подряд

«Адмирал» обыграл «Витязь» (6:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Леонида Тамбиева одержала четвертую победу подряд.

На данный момент «Адмирал » занимает второе место в таблице Востока, набрав 11 очков после 7 игр.

В следующем матче, 26 сентября, клуб сыграет против «Торпедо».