  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

«Адмирал» выиграл 4-й матч подряд

«Адмирал» обыграл «Витязь» (6:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Леонида Тамбиева одержала четвертую победу подряд.

На данный момент «Адмирал» занимает второе место в таблице Востока, набрав 11 очков после 7 игр.

В следующем матче, 26 сентября, клуб сыграет против «Торпедо».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoВитязь
logoКХЛ
logoЛеонид Тамбиев
logoАдмирал
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Демидов из СКА – новичок недели в КХЛ. Демченко из «Адмирала» стал лучшим вратарем, Мерфи из «Сибири» – защитником, Хафизов из «Сочи» – лучший форвард
4вчера, 09:16
Воробьев после 2:3 с «Адмиралом»: «ЦСКА чуть‑чуть полетал, соперник сыграл посолиднее. Говорим, что нужно меньше удаляться, но не всегда удается»
522 сентября, 10:48
Тамбиев о 3:2 с ЦСКА: «Нужно, чтобы ребята переспали с этой победой. Дайте «Адмиралу» порадоваться, завтра начнем думать о следующем матче»
322 сентября, 10:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Никишин о снижении зарплаты в СКА: «Нельзя было не согласиться – не в плане того, что настояли. Такая мотивация появилась, хочется играть еще сильнее. Это прям очень хорошо»
108 минут назад
Деанджело о России: «Замечательная страна. Петербург – город с великой культурой. Скоро отправлюсь на экскурсию, изучу местные музеи, еду»
737 минут назад
КХЛ. «Сибирь» против «Сочи», «Барыс» примет «Динамо», «Нефтехимик» – «Автомобилист», «Куньлунь» сыграет с «Торпедо», ЦСКА победил «Амур»
6456 минут назадLive
Кожевников о снижении зарплаты Никишина: «Молодец. Не за деньгами надо гнаться, а за игрой. Саша уже готов к НХЛ, ему хочется Кубок Гагарина выиграть перед отъездом»
16сегодня, 12:14
Ротенберг о Галимове: «Ищем ему обмен. Возможно, решим вопрос в ближайшие дни. Мы работаем над этим, все не так просто, как кажется»
12сегодня, 11:50
ЦСКА выиграл 3 из 4 последних матчей и идет на 2-м месте на Западе
3сегодня, 11:28
Энтони Деанджело: «Общался с Кузнецовым, Орловым, Шестеркиным, Панариным. Все мне говорили, что СКА – лучшая организация в КХЛ с точки зрения отношения к игрокам»
15сегодня, 10:56
МХЛ впервые в истории проведет матч под открытым небом. «СКА-1946» и «Академия Михайлова» сыграют на стадионе «Арсенал» в Туле
1сегодня, 10:43
Плющев о снижении зарплаты Никишина: «Слова убеждения Ротенберга очень сильны, видимо. Игроки идут ему навстречу. Но вообще для меня это удивительно»
17сегодня, 09:59
Ротенберг о Деанджело: «В России дефицит праворуких защитников. Тони будет развивать детей, работать с ними. Это важно»
38сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Ковальчук: «Спартаку» реально бороться с «Зенитом», у Станковича энергетика чемпиона. Он направит команду в правильное русло»
427 минут назад
Шуми Бабаев: «Немировски считает, что готовил «Барыс» правильно. Но признает, что не совсем угадал с легионерами»
146 минут назад
Форвард «Миннесоты» Болди выбыл на несколько недель из-за травмы
сегодня, 12:26
Вратарь ЦСКА Гамзин сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 33 броска в матче с «Амуром»
6сегодня, 11:38
Раанта подписал контракт с «Серветтом» до конца сезона
сегодня, 11:10
Королев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Барыса»
4сегодня, 10:25
Александр Елесин: «Радулов – мастер, у него многому можно научиться. Он подбадривает команду как в раздевалке, так и на поле»
сегодня, 10:15
Мальцев об игре «Спартака»: «Пока более-менее. У нас два поражения – хотелось бы поменьше»
сегодня, 09:46
Рид Буше: «Деанджело добавит КХЛ мастерства. Тони играет с эмоциями. Он отличный парень»
сегодня, 09:36
Хайруллин о Деанджело в СКА: «Хороший защитник, много очков набирал в НХЛ. Я уверен, что он нам поможет»
сегодня, 08:58