🤕 Травма у тренера в КХЛ! Тамбиеву разбили голову шайбой – до крови

Уже наложили швы.

«Адмирал» на выезде обыграл «Витязь» (3:2). В первом матче сезона для обеих команд случился жуткий момент: во втором периоде защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин перестарался с выбросом шайбы по борту и попал прямо в тренера соперников Леонида Тамбиева .

Вот этот эпизод:

Со стороны все выглядело ужасно: Тамбиев держался за окровавленную голову, пока ему пытались хоть как-то помочь. Сразу же после этого он ушел в раздевалку в сопровождении врача.

«Адмирал» доигрывал период без главного тренера. За это время у команды возникли сложности: пропустили шайбу от Дмитрия Бучельникова, разрыв в счете сократился до минимума. На общем фоне это ничего не значило – все переживали за Тамбиева.

Тренеру тогда же оказывали первую помощь: прямо в раздевалке наложили швы. В третьем периоде Тамбиев вернулся на скамейку, где вел себя как обычно. Обошлось без серьезных последствий.

После матча Тамбиев вообще пошутил про самочувствие: «Нормально, видите – живой. Не готов оказался (смеется). Прилетело так, что аж взбодрили . Главное – выиграли!»

Потом он добавил на пресс-конференции: «Мы все в хоккей играли когда-то. Ну, попадало. Сейчас же все хорошо. Нечего расслабляться на лавке. Спасибо нашим докторам – зашили, освежили . Как новенький вышел на третий период!»

Радует, что здоровью Тамбиева ничего не угрожает. Редко подобные случаи обходятся без последствий. И это понятно – тренеры на скамейке находятся совсем без защиты.

Например, в сезоне-2023/24 во время февральского матча «Сибири» против «Амура» (4:3, бул) шайба угодила в лицо тренеру Александру Завьялову. Тот получил травму носа и также покинул скамейку вместе с врачом.

Та победа для «Сибири» далась непросто. Дело дошло до буллитов, а после игры исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кривокрасов сказал: «Даже кровь тренер пустил, отдал все силы. Пришлось ему со сломанным носом тренировать. Можно так сказать, что эта победа досталась нам немалой кровью».

Больше всех в подобной ситуации повезло главному тренеру минского «Динамо» Дмитрию Квартальнову. Ему тоже попало шайбой по голове во время прошлогоднего матча с «Металлургом» (1:5). Но Квартальнов никак не пострадал – потер лоб и с улыбкой рассказал о случившемся помощникам на скамейке.

Поэтому Тамбиев напоминает тренерам и игрокам: важно не терять концентрацию даже скамейке!

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Фото: vk.com/hcsibir1962