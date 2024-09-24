На Спортсе’’ выходит подкаст «Клюшки, шайбы, два конька». В каждом выпуске обсуждаем претензии к хоккею
Спортс’’, студия «Гласно» и Т-Банк запустили подкаст «Клюшки, шайбы, два конька». В каждой серии авторы хоккейного раздела Спортса’’ обсуждают с гостями, что мешает наслаждаться игрой и как это исправить.
Среди гостей – экс-игрок КХЛ Максим Гончаров, блогер Федор Маслов и другие известные люди из спорта и медиа, у которых есть претензии к хоккею.
10 выпусков – 10 насыщенных диалогов о хоккее с неожиданного ракурса. А первый эпизод уже доступен. Подписывайтесь и слушайте наш подкаст на всех платформах.
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Опубликовала: Анастасия Демидова
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