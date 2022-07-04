В «Торпедо» перешел 25-летний форвард Ян. На его счету 79 очков в 205 матчах в АХЛ

подписал контракт с .

Одностороннее соглашение 25-летнего хоккеиста и нижегородского клуба рассчитано на один год. В «Торпедо» Ян будет играть под номером 77.

Нижегородцы получили права на Яна в результате обмена с «Локомотивом», по итогам которого Иван Чехович перешел в ярославскую команду.

В прошедшем сезоне Ян выступал за фарм-клуб в и набрал 16 (8+8) очков в 56 матчах регулярного чемпионата.

Всего в АХЛ хоккеист провел 205 игр и записал на свой счет 79 (42+37) баллов за результативность.