В «Торпедо» перешел 25-летний форвард Ян. На его счету 79 очков в 205 матчах в АХЛ

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Деннис Ян подписал контракт с «Торпедо».

Одностороннее соглашение 25-летнего хоккеиста и нижегородского клуба рассчитано на один год. В «Торпедо» Ян будет играть под номером 77.

Нижегородцы получили права на Яна в результате обмена с «Локомотивом», по итогам которого Иван Чехович перешел в ярославскую команду.

В прошедшем сезоне Ян выступал за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ и набрал 16 (8+8) очков в 56 матчах регулярного чемпионата.

Всего в АХЛ хоккеист провел 205 игр и записал на свой счет 79 (42+37) баллов за результативность.

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