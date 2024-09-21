Президентом «Амура» стал Абрамов, зам главы правительства Хабаровского края. Ранее он работал в Чечне

Сергей Абрамов стал председателем попечительского совета и президентом «Амура».

Ранее на этой неделе губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин назначил 52-летнего чиновника на пост первого заместителя председателя правительства края.

Ранее Абрамов занимал должность министра финансов, председателя правительства и исполняющего обязанности главы Чеченской республики. Также он работал аудитором Счетной палаты РФ, начальником дирекции железнодорожных вокзалов и советником президента ОАО «РЖД» и индустриальным директором кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии ГК «Ростех».