Рик Нэш стал директором по хоккейным операциям в «Коламбусе». 40-летний специалист – лидер по голам, ассистам и очкам в истории клуба
Рик Нэш назначен директором по хоккейным операциям в «Коламбусе».
Об этом сегодня объявил генеральный менеджер клуба Дон Уодделл.
Экс-первый номер драфта-2002 провел в «Коламбусе» десять сезонов в качестве хоккеиста. Он лидер в истории франшизы по голам (289), ассистам (258) и очкам (547).
Нэш работает в клубе с 2019 года. Последние три года он занимал должность директора по развитию игроков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости