Рик Нэш стал директором по хоккейным операциям в «Коламбусе». 40-летний специалист – лидер по голам, ассистам и очкам в истории клуба

Рик Нэш назначен директором по хоккейным операциям в «Коламбусе».

Об этом сегодня объявил генеральный менеджер клуба Дон Уодделл .

Экс-первый номер драфта-2002 провел в «Коламбусе » десять сезонов в качестве хоккеиста. Он лидер в истории франшизы по голам (289), ассистам (258) и очкам (547).

Нэш работает в клубе с 2019 года. Последние три года он занимал должность директора по развитию игроков.