«Нью-Джерси» и Мерсер согласовали контракт на 3 года. Кэпхит – 4 млн долларов (Даррен Дрегер)
Доусон Мерсер подпишет контракт с «Нью-Джерси».
По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, стороны согласовали трехлетнее соглашение.
Средняя зарплата 22-летнего форварда, находившегося в статусе ограниченно свободного агента, составит 4 миллиона долларов в год.
В прошлом сезоне Мерсер набрал 33 (20+13) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Даррена Дрегера
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