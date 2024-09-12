Маккиннон о Марнере: «Он нереально хорош, так талантлив. Митча остро критикуют в Торонто, но он один из лучших в НХЛ»
Нэтан Маккиннон поделился мнением об уровне игры Митча Марнера.
Оба форварда тренируются в городе Вейл (штат Колорадо) вместе с Сидни Кросби и другими игроками НХЛ.
«Митч выглядит впечатляюще. Просто нереально хорош и настолько талантлив.
В НХЛ трудно побеждать. Марнер подвергается острой критике в Торонто, но он, честно говоря, один из лучших игроков в лиге.
Я играю с лучшими, а потом с Марнером, и он не уступает никому. В лагере в Вейле много хороших игроков, и он точно выделялся среди них», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
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