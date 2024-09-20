«Сан-Хосе» подписал пробные контракты с вратарем Деллом и экс-защитником «Спартака» Кином

«Сан-Хосе» пригласил на просмотр Аарона Делла и Джозефа Кина.

Игроки присоединились к «Шаркс» в тренировочном лагере.

35-летний Делл ранее уже выступал за «Сан-Хосе ». Всего в его активе 130 матчей в НХЛ (90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,92), в прошлом сезоне он не играл в лиге.

25-летний Кин отыграл два прошлых сезона за «Спартак » в КХЛ – в сумме 102 матча в регулярках и 35 (10+25) очков при 99 минутах штрафа. Также в его активе 6 игр в плей-офф. Ранее американец провел 2 матча в НХЛ за «Каролину».