«Сан-Хосе» подписал пробные контракты с вратарем Деллом и экс-защитником «Спартака» Кином
«Сан-Хосе» пригласил на просмотр Аарона Делла и Джозефа Кина.
Игроки присоединились к «Шаркс» в тренировочном лагере.
35-летний Делл ранее уже выступал за «Сан-Хосе». Всего в его активе 130 матчей в НХЛ (90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,92), в прошлом сезоне он не играл в лиге.
25-летний Кин отыграл два прошлых сезона за «Спартак» в КХЛ – в сумме 102 матча в регулярках и 35 (10+25) очков при 99 минутах штрафа. Также в его активе 6 игр в плей-офф. Ранее американец провел 2 матча в НХЛ за «Каролину».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба «Сан-Хосе»
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